Gli ITS a Job&Orienta 2019

Nel racconto che abbiamo realizzato a Job&Orienta 2019 ci siamo soffermati sugli ITS (Istruzione Tecnica Superiore). Gli ITS sono percorsi di specializzazione tecnica post diploma e sono fondamentali, come ci dice Anna Ascani Viceministro dell’Istruzione della Ricerca e dell’Università, se riferiti alle aree considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese: Ne abbiamo raccontati alcuni realizzati secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione in collaborazione con imprese, università/centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e formativo.

Stefano Micelli economista docente all’Università Ca’ Foscari di Venezia ci dice che molti studi hanno fortemente riscontrato quanto gli ITS possano essere opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo in quanto espressione di una nuova strategia che unisce le politiche d’istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali. Una importante risposta alla domanda che viene dalle imprese, attraverso un’offerta formativa altamente qualificata

Oggi gli ITS sono una vera realtà con sei Aree Tecnologiche nate in altrettanti ambiti economici specifici.

