Gli Speciali di Rai Scuola: Passione Aerospazio

Il documentario della durata di circa 30’, prende spunto dall’addestramento di Walter Villadei, Tenente Colonnello dell’Aeronautica Militare e cosmonauta attualmente in preparazione per una prossima opportunità di volo sulla Piattaforma Spaziale (IIS). Abbiamo seguito un percorso che descriva Spazio ed Aerospazio come ambienti di opportunità per lo sviluppo tecnologico e la sperimentazione scientifica importante per aprire uno sguardo sul futuro di questo settore. Siamo andati al Centro Sperimentale di Volo di Pratica Mare per seguire il core business di ciascun reparto dove il cosmonauta e i responsabili di vari settori, hanno evidenziato i collegamenti più importanti con il mondo spaziale.

Siamo entrati con le nostre telecamere nel reparto di Medicina Aeronautica e spaziale – per raccontare lo spazio come dimensione fisica che richiede un adattamento funzionale, possibile solo attraverso un duro addestramento. Poi abbiamo visitato il reparto Tecnologico per raccontare lo spazio come opportunità di sperimentazione e sviluppo tecnologico e scientifico. Nel reparto Volo abbiamo riscontrato come lo spazio sia già oggi in qualche modo un’evoluzione di quello tradizionale in atmosfera. Abbiamo approfondito il concetto di sicurezza spaziale nel volo suborbitale. Per finire abbiamo dato evidenza delle preziose attività svolte dall’AM nell’ambito della meteorologia, richiamando in questo senso anche gli aspetti di Space Weather (importanti per il volo spaziale) ma anche quelli meteorologici (per la sicurezza delle fasi di decollo e atterraggio).

In onda venerdì 6 dicembre alle ore 19.30 su Rai Scuola.

