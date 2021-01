"Ho giurato che li avrei ricordati" Sami Modiano. Giorno della Memoria

Negli ultimi anni, ogni 27 gennaio, Sami Modiano ha incontrato i ragazzi delle scuole per raccontare loro la sua storia e trasmettere il testimone della Shoah. Quest’anno, in assenza di momenti di incontro in presenza con i ragazzi, la Comunità Ebraica propone la testimonianza di Sami attraverso un video, rivolto comunque ai giovani, che verrà trasmesso in orario scolastico e che Rai Cultura propone mercoledì 27 gennaio alle 10.00 su Rai Scuola (canale 146) con repliche alle 16.05, alle 20.05 e alle 00.05.

Nella casa dove oggi vive Sami Modiano, una conversazione intima con Ruth Dureghello, la presidente della Comunità Ebraica di Roma, in cui il sopravvissuto racconta la sua storia e riflette sul significato della memoria nel presente e il suo valore per il futuro. E lo fa anche ricordando un episodio di "conversione" di alcuni ragazzi di una scuola che – alla vigilia di un incontro con lui - avevano imbrattato i muri esterni inneggiando al nazismo e che, dopo aver sentito la sua testimonianza, il giorno successivo sono andati spontaneamente a cancellarle: "Questa è stata un'esperienza molto importante – ha detto Sami Modiano - che mi ha dato uno stimolo per continuare nella mia opera di testimonianza. Mi sono detto: "Guarda Sami, hai fatto qualcosa di importante: far cambiare opinione a una dozzina di ragazzi. Questa è stata una mia vittoria".

Nell’incontro con Ruth Dureghello, poi, Modiano si sofferma anche sul senso della Memoria di quella che è stata la pagina più buia della nostra storia, la Shoah. "Il mondo deve sapere quello che è successo - ha affermato -. Io sono ancora là. Ho perso tutto, ma non mi sento solo" e, nel salutare i ragazzi, con un abbraccio in questi giorni materialmente impossibile, l'augurio più profondo e toccante: "Shalom!".



