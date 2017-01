I libri di Terra Nuova

Terra Nuova nasce come rivista nel 1977 proponendo temi come l’alimentazione naturale, l’agricoltura biologica e la medicina non convenzionale. Negli anni a questi temi si è aggiunto un ampio spettro di esperienze e discipline per il cambiamento, che trovano approfondimento nei libri di Terra Nuova Edizioni, con un catalogo di oltre 200 titoli tra manuali, ricettari, guide, saggi, ebook e libri per bambini. Tra le uscite recenti che riguardano l’educazione e il rapporto con i figli si segnalano: Gloria Germani, A scuola di felicità e decrescita: Alice Project, con prefazione del Dalai Lama, dedicato alla scuola interculturale e interreligiosa fondata nel 1994 a Sarnath in India da Valentino Giacomin; Jean-Paul Faure, Senza punizioni né ricompense, Educare con la Comunicazione non violenta, in cui si propone un nuovo patto educativo basato sulle motivazioni dei bambini, l’educazione all’affettività e la scoperta di sé stessi; Catherine Dumonteil-Kremer, Stop, Porre limiti ai propri figli attraverso l’ascolto e il rispetto, Manuale pratico di un’educatrice Montessori, incentrato sul tema della respons-abilità, vale a dire la capacità e disponibilità del genitore di fornire risposte oneste, auto consapevoli e scevre da giudizi manipolatori ai propri figli; e infine il volume di Autori Vari, Agrinidi, agriasili e asili nel bosco, Nuovi percorsi educativi nella natura: una guida pratica rivolta a genitori, educatori e agricoltori per scoprire cosa sono gli agrinidi e come si realizzano percorsi di educazione per l’infanzia nella natura.

Sia la rivista che i libri sono distribuiti in oltre 1300 punti vendita del naturale in tutta Italia.

