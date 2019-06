I quattro profili professionali di Erickson Expert Teacher

Davide Tonioli (Edizioni Centro Studi Erickson) e Laura Biancato (Dirigente Scolastico) all'interno del VII meeting Docenti virtuali e Insegnanti 2.0, presentano “Expert Teacher”, l’innovativo progetto di Erickson sullo sviluppo e la valorizzazione delle competenze degli insegnanti. Il progetto, attualmente in fase di sperimentazione con oltre 200 insegnanti coinvolti, si articolerà in un percorso formativo che verrà proposto con l’inizio dell’anno scolastico 2019/2020.

Con il progetto Expert Teacher, Erickson intende proporre un nuovo modello di formazione degli insegnanti basato sullo sviluppo di competenze, come avviene in altri settori professionali e in altri Paesi europei che hanno codificato degli standard professionali dei docenti. Considerando fondamentale una buona organizzazione di staff all'interno di ciascun istituto, Erickson si propone di formare quattro diversi profili, funzionali alle esigenze della scuola del XXI secolo.





