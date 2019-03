I servizi per l`infanzia. Dalle esperienze alla prospettiva 0-6

I servizi per l'infanzia rappresentano un oggetto di studio particolarmente importante nell'attuale panorama politico e sociale, in virtù della rinnovata attenzione per una delicata e fondamentale fase di sviluppo che ha trovato nel D. L. n. 65/2017 "Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai 6 anni", una nuova sfida di innovazione e cambiamento.

Questo ha stimolato e continua a produrre riflessioni approfondite, ricerche scientifiche, sperimentazioni in ambito nazionale e internazionale, con l'obiettivo comune di supportare e nutrire tale importante snodo formativo.

Il volume "I servizi per l'infanzia. Dalle esperienze alla prospettiva 0-6", a cura di Floriana Falcinelli e Veronica Raspa, ed edito da FrancoAngeli, muovendo dal convegno promosso dal Centro di Documentazione dell'Infanzia della Regione Umbria e dal Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell'Università di Perugia, svoltosi a Perugia, il 9 e 10 marzo 2018, orientato alla progettazione del sistema integrato 0-6, raccoglie diversi contributi e prospettive sul tema, analizzando sia le dimensioni teoriche sia le esperienze realizzate in diversi contesti e offrendo spunti di riflessione per la definizione di linee guida che possano orientare la costruzione di progetti di sperimentazione, nel quadro del nuovo sistema. Esso è destinato a tutti gli operatori del settore, ai soggetti coinvolti nella governance del sistema, a studiosi e ricercatori, ma si rivolge anche ai genitori, chiamati a partecipare alla costruzione della comunità educativa e a tutti coloro che sono interessati a conoscere e approfondire i temi dell'educazione della prima infanzia, ritenuta sempre più elemento strategico anche nello scenario europeo.

Floriana Falcinelli è professoressa ordinaria di Didattica generale e Tecnologie dell'istruzione presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell'Università di Perugia, di cui è delegata del Rettore per la formazione docente e per l'e-learning. È responsabile scientifica del Centro di Documentazione, Aggiornamento e Sperimentazione sull'Infanzia della Regione Umbria. Ha scritto numerosi saggi in volumi e articoli in riviste nazionali e internazionali sulla formazione degli educatori e degli insegnanti e sull'innovazione degli ambienti di apprendimento.

Veronica Raspa è psicologa, dottoressa di ricerca in Scienze Umane e cultrice della materia di Psicologia dinamica presso l'Università di Perugia. Collabora con il Centro di Documentazione, Aggiornamento e Sperimentazione sull'Infanzia della Regione Umbria e partecipa a progetti di ricerca relativi alla prima infanzia e ai servizi educativi corrispondenti.

