Ian McEwan: Il verdetto, dal libro al film

Dalla Ballata di Adam Henry, romanzo di Ian McEwan tradotto in italiano per Einaudi da Susanna Basso, il regista inglese Richard Eyre ha tratto il film The Children Act - Il verdetto, ora nelle nostre sale. Protagonista del film è Emma Thompson, nel cast anche Stanley Tucci e Fionn Whitehead, La sceneggiatura di questo film è dello stesso Ian McEwan che abbiamo intervistato.

Fyona Maye è un magistrato che si occupa di diritto di famiglia. Sulla sessantina, sposata senza figli, si dedica al suo lavoro con tutta se stessa. Nei giorni in cui il marito la minaccia di prendersi un’amante (e poi le rivela di averlo già fatto e se ne va di casa), le capita di dover giudicare in merito ad Adam, un diciassettenne testimone di Geova malato di leucemia che rifiuta le trasfusioni. Fiona potrebbe decidere in base al codice, ma decide di andare a trovare il ragazzo: tra i due nasce un’istintiva simpatia, quasi un’attrazione. Lei fa intervenire i medici contro il suo volere e quello dei suoi genitori; lui si salva e la bersaglia di messaggi perché è diventata la sua figura di riferimento. Finale a sorpresa.

Ian McEwan è nato nel 1948 ad Aldershott e vive a Londra. È autore di due raccolte di racconti: Primo amore, ultimi riti e Fra le lenzuola; un libro per ragazzi: L'inventore di sogni; un libretto d'opera: For You. Ha pubblicato il saggio Blues della fine del mondo e i romanzi: Il giardino di cemento, Cortesie per gli ospiti, Bambini nel tempo, Lettera a Berlino, Cani neri, L'amore fatale, Amsterdam, Espiazione, Sabato, Chesil Beach, Solar, Miele, La ballata di Adam Henry, Nel guscio e Il mio romanzo viola profumato. Tutti i suoi libri sono stati pubblicati in Italia da Einaudi.

