Il 16 marzo del 1941 nasceva Bernardo Bertolucci: lo speciale di Save the Date

"Au revoir BB" è la serata al Teatro Argentina di Roma che ha coinvolto protagonisti della scena cinematografica planetaria per dire addio a Bernardo Bertolucci, scomparso il 26 novembre 2018 all'età di 77 anni. "Save the Date" dedica uno speciale all'evento, in occasione dell'anniversario dalla sua nascita il 16 marzo 1941. Tra gli ospiti internazionali, come Richard Gere e Sharone Stone, registi e attori italiani che hanno voluto regalare un ultimo ricordo sul grande maestro del cinema italiano, le parole di Liliana Cavani, Pedro Almodovar, Roberto Benigni, Stefania Sandrelli e uno speciale saluto musicale di Ryuichi Sakamoto.

Save the Date in onda oggi alle ore 16.00 e in replica alle 22.55 su Rai 5.

Tags

Condividi questo articolo