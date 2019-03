Il 22 marzo è la Giornata mondiale dell`acqua

L'acqua è un bene comune fondamentale per la vita e la Giornata Mondiale dell'Acqua che celebriamo oggi, in tutto il mondo, ce lo ricorda. L'ONU in un Rapporto presentato al Forum mondiale sull'acqua, ha annunciato che nel 2050 la carenza d'acqua potrebbe interessare circa 5 miliardi di persone. Noi, in Italia, come stiamo messi? Quanta acqua consumiamo? Perché ognuno di noi dovrebbe preoccuparsi di usare bene l'acqua, non sprecarla e non inquinarla? In questa puntata di Geo, viene chiesto a Stefano Ciafani, Presidente di Legambiente.

