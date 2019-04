Il cinema a scuola: partnership tra il Festival CortoDino e l`Istituto Parini Rovigliano

Al via Officina del Cinema, un progetto nato dalla sinergia tra l’ Istituto Comprensivo Parini Rovigliano di Torre Annunziata, diretto dalla professoressa Mariantonietta Zeppetella Del Sesto, e l’Associazione Culturale Esseoesse, presieduta da Filippo Germano e che da anni organizza con successo il Festival CortoDino.

Sceneggiatura, regia, recitazione, montaggio, editing suono e luci sono le materie che vedranno i ragazzi protagonisti. Filippo Germano, ha assunto il coordinamento scientifico del progetto, nel quale i partecipanti avranno modo di incontrare attori, registi, sceneggiatori come Ernesto Mahieux, Sergio Scoppetta e diversi docenti dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Il progetto, finanziato dal Ministero del Beni Culturali con 50mila euro, si sviluppa in 120 ore di lezioni divise in tre laboratori tematici: tutti gli incontri si terranno nelle ore pomeridiane, come approfondimento delle discipline linguistico espressive e scientifico-tecnologiche. Ci saranno anche ore extracurriculari con apertura della scuola il sabato e nei giorni festivi.

Il primo laboratorio “Cos’è il cinema” prevede 30 ore di lezioni teorico pratico sulla storia del cinema e le principali tecniche cinematografiche. Il secondo laboratorio, di 50 ore, “Fare cinema” prevede diverse sezioni dedicato alla recitazione, al montaggio, tecniche di edizione del suono, fotografia, luci. Infine, il terzo laboratorio, dedicato alla scrittura, sceneggiatura e produzione di un prodotto audiovisivo.

