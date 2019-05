Il coding: quale valore nella didattica?

Il 65% delle professioni del futuro quali saranno? Oggi non si sa, quindi i ragazzi si trovano a dover affrontare un futuro incerto, memntre l'unica certezza è che dovranno lavorare sull'acquisizione di determinate competenze, come il pensiero computazionale. In tal senso il coding rappresenta lo strumento più efficace, ed è importante, secondo Federica Gambel, fondatrice di CoderKids che venga implementato dalla scuola dell'infazia sino alla secondaria di secondo grado e vi sono tantissimi strumenti per fare coding.

Tags

Condividi questo articolo