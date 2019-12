Il Grande Giubileo dell`anno 2000

Il 24 dicembre 1999 a mezzanotte, 20 anni fa, papa Giovanni Paolo II, apriva la Porta Santa della Basilica di San Pietro dando inizio al grande Giubileo dell'anno 2000, il primo del Terzo Millennio. Come altri precedenti Giubilei, è stata una celebrazione della pietà di Dio con particolare attenzione al tema del perdono dei peccati. La maggiore innovazione in questa occasione è stata l'aggiunta di molti Giubilei particolari per vari gruppi di persone ed il fatto che sia stato celebrato simultaneamente a Roma, in Terra Santa e in molte altre parti del mondo.

Nelle immagini, tratte dal programma di Rai Cultura "La Grande Storia", condotto da Paolo Mieli, dopo un breve excursus dei Giubilei dei primi decenni del '900, i momenti più salienti dell'evento che ha visto protagonista l'anziano Papa Wojtyla.

Tags

Condividi questo articolo