Il Mese dell`Educazione Finanziaria: grande successo con oltre 350 eventi in 120 città

La prima edizione del “Mese dell’Educazione Finanziaria”, che si è svolta dall’1 al 31 ottobre, ha concluso positivamente il suo percorso: hanno aderito all’iniziativa 108 organizzazioni promotrici (per un totale di 197 soggetti coinvolti, tra istituzioni e organizzazioni pubbliche e private), che hanno dato vita a più di 350 eventi in 120 città in tutta Italia. Per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria ha organizzato il 31 ottobre, una conferenza di chiusura presso la Sala Ciampi del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Alla luce della considerevole partecipazione a tutti gli eventi di #OttobreEdufin, il Comitato ha annunciato la seconda edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria che si svolgerà nel mese di ottobre del 2019, come ha sottolineato il direttore Annamaria Lusardi.

Per approfondire www.quellocheconta.gov.it

