Il Mistero delle 7 Sfere - Negli abissi del pianeta

Nonostante il desiderio si conoscere e studiare i fondali marini che coprono circa i tre quarti della superficie del Pianeta, l’uomo ne ha esplorati una percentuale piccolissima. Solo due volte ha raggiunto il punto più profondo degli oceani, la Fossa delle Marianne, ma per puro spirito sportivo perché le difficoltà per esplorare in modo scientifico quegli abissi sono ancora ai limiti delle nostre possibilità tecnologiche. Oggi si esplorano soprattutto i fondali non particolarmente profondi, ma ricchi di minerali e materie prime con l’obiettivo di trasformare quelle aree, ricche di minerali utili all’umanità, in miniere da sfruttare con macchine robotizzate.

Tags

Condividi questo articolo