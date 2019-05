Il nuovo bando di Anthology!

Dopo la pubblicazione del primo volume, Anthology! 2018, dedicato a sedici racconti fra classici e contemporanei (da Asimov a Benni, passando per Borges, Dahl, Kafka, Mari) scelti da oltre duecento ragazzi dai 14 ai 18 anni, il progetto Read on prosegue in vista di una nuova proposta di lettura sul tema dell’amore.



READ ON (www.readon.eu) è un progetto europeo di promozione alla lettura per ragazzi 12-19 anni di cui è partner Festivaletteratura di Mantova, e prevede di realizzare un’antologia per i giovani lettori (ma anche per gli adulti) con i suggerimenti e le scelte dei ragazzi. L’idea è quella di valorizzare e mostrare quanto e cosa gli adolescenti leggono. E la prima antologia testimonia la varietà e l’intensità delle letture proposte dai ragazzi.



Le segnalazioni per la nuova antologia vanno inviate a: https://www.festivaletteratura.it/it/progetti/anthologylab entro il 31 MAGGIO 2019.

Dopo tale date una redazione di 25 giovani lettori leggerà e voterà le varie proposte per arrivare a 25 scelte. Su queste si discuterà in un evento pubblico a Festivaletteratura venerdì 6 settembre per arrivare all’antologia finale.





Qui tutte le informazioni e il bando con tutti i particolari:

https://www.festivaletteratura.it/it/progetti/anthologylab



Per ulteriori informazioni e ricevere una copia dell’antologia:

readon@festivaletteratura.it



