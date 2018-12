Il progetto "Disegna gli amori, i miti e le altre storie di Ovidio" e il fumetto sul poeta

"Disegna gli amori, i miti e le altre storie di Ovidio”, è un progetto che prevede un fumetto, una competizione e un laboratorio in collegamento con la mostra sul grande poeta latino curata da Francesca Ghedini alle Scuderie del Quirinale a Roma fino al 20 gennaio. A illustrarci questo progetto è Simona Cardinali, Responsabile Comunicazione Ales, società in house del MiBAC. Luigi Politano invece ci parla del graphic novel su Ovidio ideato e scritto con Emanuele Bissattini, curato da Mirco Zilahy e illustrato da Mario Schiano per la casa editrice Round Robin.

