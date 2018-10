Il Sacro Graal tra arte e storia in un libro di Franco Cardini e Marco Bussagli

E', in teoria, un libro per ragazzi, ma si tratta di una lettura davvero godibile ed adatta ad ogni età, dai 12 ai 99 anni. L' editore Gallucci ha infatti pubblicato"Sacro Graal", con testo del medievista Franco Cardini ed illustrazioni dello storico dell' arte Marco Bussagli. La affascinante e leggendaria ricerca del Graal è indubbiamanente un tema che ha funzionato da generatore di storie, che Cardini racconta con stile coinvolgente, facendo rivivere davanti ai nostri occhi nomi come quelli di Tristano ed Isotta, Lancillotto e Ginevra, Perceval, Galvano, Leonetto e tanti altri. Ma se questi nomi si trasformano in immagini vivide, che restano nella memoria, il merito è dei disegni di Bussagli che ha avuto la brillante idea di immaginare che le storie del Graal fossero un ciclo di vetrate immaginarie, collocate in una altrettanto immaginaria "Pieve del Santo Graal" in puro stile romanico, con tanto di navate ed abside.

Un libro insomma istruttivo e bello da vedere, che oltre ad insegnarci o ricordarci tante storie e personaggi leggendari, ha anche il merito di sottolineare la valenza simbolica di un oggetto che ha ancora molto da dirci.

