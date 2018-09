Il Salone della CSR e dell`Innovazione Sociale: 2-3 ottobre 2018

Il Salone della CSR e dell`Innovazione Sociale, il più importante evento in Italia dedicato alla sostenibilità, si svolgerà il 2 e il 3 ottobre 2018 all'Universitá Bocconi di Milano. Il titolo di questa 6° edizione, "Le rotte della sostenibilità", si ispira al viaggio in mare ed è dedicato a chi vuole cavalcare le onde della conoscenza, arrivare alla meta e ripartire più ricco di idee, condividere il cammino con nuovi compagni. Con la consapevolezza che la rotta può cambiare ma i valori rappresentano la bussola per tutte le organizzazioni responsabili.

Decine di incontri, centinaia di relatori, migliaia di visitatori: chi viene al Salone può conoscere le imprese che hanno fatto della sostenibilità un driver strategico, incontrare molti giovani, contribuire a costruire il futuro della CSR. Due giorni intensi grazie a un ricco programma culturale, molti appuntamenti stimolanti, tante occasioni per fare networking. L'evento si sviluppa su sei percorsi tematici: Circular economy, Diversity & Inclusion, Finanza responsabile, Innovation & Change, Processi e filiere sostenibili, Smart community & Smart city.

Tra gli eventi si segnala la quindicesima edizione del Premio Aretè alla comunicazione responsabile che si svolgerà il 2 ottobre alle 16:30. Durante l’evento i primi cinque candidati selezionati per ogni categoria saranno invitati sul palco a raccontare le proprie esperienze prima della proclamazione dei vincitori da parte della Giuria presieduta Rossana Revello, Presidente del Gruppo tecnico RSI di Confindustria.

L’ingresso al Salone è gratuito

