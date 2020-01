Il superdisabile. Analisi di uno stereotipo

Giovedì 16 Gennaio 2020, alle ore ore 15.45 a Roma, presso la Biblioteca Centrale del CNR si terrà una Tavola rotonda in occasione della presentazione del libro "“Il superdisabile. Analisi di uno stereotipo“ di Marco Ferrazzoli (Capo-Ufficio Stampa CNR e docente di Teoria e Tecnica della Comunicazione della Conoscenza all’Università di Roma ‘Tor Vergata’), Francesca Gorini (giornalista, Ufficio Stampa CNR) e Francesco Pieri, edito da Lu:Ce Edizioni.

Intervengono, oltre agli autori: Prof.ssa Maria Rita Parsi, psicoterapeuta e scrittrice. Presidente ‘Fondazione Fabbrica della Pace e Movimento Bambino Onlus’, già Membro del Comitato ONU dei Diritti dei Fanciulli/e; Carmelo Comisi, Presidente Ass.ne ‘Disability Pride Italia Onlus’. Modera: prof. Antonio Tintori, Ricercatore CNR-IRPPS e docente di Metodologia delle Scienze Sociali (Sapienza Univ.di Roma).

Dal cinema allo sport, sempre più persone affette da disabilità divengono protagonisti pubblici, e molti cosiddetti "supercrip” - traducibile in italiano come "superdisabili"- sono diventati modelli di notorietà planetaria, ispirando autostima, fiducia e proattività in chi vive condizioni di handicap o invalidità: un’importante evoluzione rispetto alla condizione di isolamento e pietismo – quando non di vergogna - che spesso hanno connotato il disabile in passato. Non va tuttavia dimenticata la realtà quotidiana e lontana dai riflettori di chi vive tali condizioni, e quella dei ‘caregiver’…Bisogna cioè evitare che la superdisabilità diventi un nuovo stereotipo. E ricordare che la comunicazione su questo tema ha sempre un aspetto ambivalente, talvolta ambiguo.

