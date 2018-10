Il tuo appuntamento con la bellezza: tornano le giornate Fai di autunno

Sabato 13 e domenica 14 tornano, puntuali come ogni anno, le "Giornate FAI di autunno". Come sempre esse costituiscono un' occasione più unca che rara per vedere tutta una serie di luoghi aperti solo in questo fine settimana e normalmente chiusi al pubblico. Sono 660 , sparsi in tutte le regioni, i luoghi che potrete visitare grazie al FAI ed ai tanti volontari che rendono possibili tali iniziative. Per l'elenco completo vi rimandiamo al sito www.fondoambiente.it o al numero 02 - 467615339 che è attivo dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 18.

Noi intanto vi mostriamo una carrellata di immagini che raccontano alcune delle aperture FAI a Torino, Napoli, Catania

