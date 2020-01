Il vinile a 45 giri compie 75 anni

Il 10 gennaio si festeggia il compleanno del vinile a 45 giri, un piccolo oggetto che una casa discografica americana - la Columbia Record - nel 1945 lancia per prima sul mercato per la sua leggerezza e portabilità: 7 pollici di diametro e due lati da 4 minuti circa di musica ciascuno, rivolto soprattutto ad un pubblico giovanile. In Italia il formato comincia a circolare negli anni '50, superando per vendite il 78 giri tra il 1957 e il 1958 e raggiungendo il massimo della diffusione fra il 1964 e il 1970.

In questo filmato, un omaggio al 45 giri dal programma "I miei vinili": Amadeus vuole riascoltare uno dei suoi brani preferiti, "L'immensità", scritta nel 1967 da Don Backy e Mogol, magistralmente interpretata da Jonny Dorelli.

