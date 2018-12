Ilja Leonard Pfeijffer, La Superba

Una divagazione esistenziale e letteraria incentrata sulla città di Genova e sul tema della migrazione: Ilja LeonardPfeijffer ha scritto La Superba, un libro tradotto da Claudia Cozzi per Nutrimenti. Pfeijeffer Genova la conosce bene e ne è innamorato, nelle sue pagine non c’è spazio per itinerari turistici, ma per ritratti ravvicinati dei personaggi che animano i suoi caffè, le sue strade, i suoi angoli più remoti. Dalla cameriera del bar degli Specchi, la ragazza più bella di Genova, al tifoso sampdoriano Don, l’inglese Donald Perrygrove, al marocchino Rashid, al senegalese Djiby a una gamba amputata che costituisce la parte surreale della narrazione, La Superba è la dimostrazione di come i luoghi abbiano un’anima e gli scrittori siano le persone giuste per coglierla e raccontarla.

Ilja Leonard Pfeijffer è poeta, scrittore e drammaturgo. Ha pubblicato oltre quaranta libri tra raccolte di poesie, romanzi, racconti, testi per il teatro, saggi, studi scientifici, traduzioni e antologie. Con La Superba ha vinto il Libris Literatuur Prijs, il più importante riconoscimento letterario olandese e il Premio quinquennale della Reale Accademia delle Lettere Nederlandesi di Gand.

