Inquiete. Festival di Scrittrici a Roma - 4/7 ottobre

Torna a Roma dal 4 al 7 ottobre per la sua 2^ edizione INQUIETE, il festival dedicato alle scrittrici, uno spazio per ridisegnare il ruolo delle donne nella letteratura. Un progetto della Libreria delle donne Tuba e dell’Associazione MIA, nato da un gruppo di donne che condividono passioni e ideali, e con un’esperienza di lungo corso nella produzione culturale.

Tre giornate dedicate alle donne che scrivono, alle lettrici e ai lettori. Un tempo per stare insieme, per mettere in comune un patrimonio prezioso, per rinsaldare il patto narrativo fra le scrittrici e il pubblico. Un festival per dare visibilità alle scrittrici e mettere in luce una parte di mondo più ampia e immaginare orizzonti e soluzioni diverse. inQuiete è la risposta a chi pensa ancora che le donne raccontino storie minori, siano protagoniste solo in seconda serata, non trovino spazio nella permanenza.

Tra gli eventi in programma segnaliamo:

Giovedì 4 ottobre 20:00 Palco Biblioteca - Presentazione del romanzo "La festa nera" (Chiarelettere). Simonetta Sciandivasci dialoga con l'autrice Violetta Bellocchio. Letture di Tania Garribba

Giovedì 4 ottobre 21:00 Palco Biblioteca - Ritratto di Signora. Louisa May Alcott. Traduzione in LIS a cura di Interpreti professioniste affiancate da Interpreti tirocinanti del Corso Interprete del Gruppo SILIS

Giovedì 4 ottobre 21:30 Palco Biblioteca - Ritratto di Signora. Jane Eyre secondo Elena Stancanelli. Traduzione in LIS a cura di Interpreti professioniste affiancate da Interpreti tirocinanti del Corso Interprete del Gruppo SILIS

Venerdì 5 ottobre 18:30 Palco Pesaro - Ritratto di Signora. Sylvia Plath secondo Florinda Fiamma. Traduzione in LIS a cura di Interpreti professioniste affiancate da Interpreti tirocinanti del Corso Interprete del Gruppo SILIS

Venerdì 5 ottobre 19:00 Palco Pesaro - Ritratto di Signora. Nawal al Sa’dawi secondo inQuiete Teatro. Traduzione in LIS a cura di Interpreti professioniste affiancate da Interpreti tirocinanti del Corso Interprete del Gruppo SILIS

Venerdì 5 ottobre 19:30 Palco Biblioteca - F come Falso. Reading di e con Loredana Lipperini

Venerdì 5 ottobre 20:30 Palco Biblioteca - Ritratto di Signora. Natalia Ginzburg secondo Chiara Valerio. Traduzione in LIS a cura di Interpreti professioniste affiancate da Interpreti tirocinanti del Corso Interprete del Gruppo SILIS

Venerdì 5 ottobre 21:00 Palco Biblioteca - Presentazione del libro "Spifferi". Marta Cervino e Laura Fidaleo dialogano con l'autrice Letizia Muratori

Venerdì 5 ottobre 21:30 Palco Pesaro - Presentazione del romanzo "Miden". Teresa Ciabatti dialoga con l'autrice Veronica Raimo. Letture di Carmen Barbieri

Venerdì 5 ottobre 22:00 Palco Biblioteca - Presentazione del libro "L' inferno è una buona memoria. Visioni da «Le nebbie di Avalon» di Marion Zimmer Bradley". Valerio Magrelli dialoga con l'autrice Michela Murgia. Letture di Silvia Gallerano

Sabato 6 ottobre 12:00 Palco Biblioteca - I libri e i giorni. Dialogo tra Silvia Avallone e Chiara Gamberale

Sabato 6 ottobre 12:00 Palco Pesaro - I diari di Susan Sontag. Dialogo tra Letizia Battaglia e Claudia Pajewski. Introduce e modera Silvia Neonato

Sabato 6 ottobre 14:00 Palco Biblioteca - Diamo i numeri! Incontro con l'Osservatorio su uomini e donne nell'editoria

Sabato 6 ottobre 17:30 Palco Pesaro - Ritratto di Signora. Joyce Lussu secondo Paola Soriga

Sabato 6 ottobre 18:00 Palco Biblioteca - Le parole chiave di Elena Ferrante. Incontro con Tiziana de Rogatis e Isabella Pinto. Letture di Iaia Forte e musiche di Luigi Cinque

Sabato 6 ottobre 18:00 Palco Pesaro - Presentazione del libro "Buongiorno mezzanotte, torno a casa". Silvia Neonato e Igiaba Scego dialogano con l'autrice Lisa Ginzburg

Sabato 6 ottobre 19:00 Palco Pesaro - Presentazione del romanzo "La metà di bosco". Sabina Minardi dialoga con l'autrice Laura Pugno. Letture di Aurora Peres

Sabato 6 ottobre 20:00 Palco Biblioteca - Daria Deflorian legge Annie Ernaux

Sabato 6 ottobre 20:00 Palco Pesaro - Ritratto di Signora. Mary Shelley secondo Silvia Neonato. Traduzione in LIS a cura di Interpreti professioniste affiancate da Interpreti tirocinanti del Corso Interprete del Gruppo SILIS

Sabato 6 ottobre 20:30 Palco Pesaro - La poesia è viva! Reading con Biancamaria Frabotta, Maria Grazia Calandrone, Sara Ventroni e Giovanna Cristina Vivinetto. Introduce Sara De Simone

Sabato 6 ottobre 21:30 Palco Biblioteca - La poesia è viva! Reading con Giulia Anania, Viola Barbara e Francesca Genti. Introduce Sara De Simone

Domenica 7 ottobre 10:30 Palco Biblioteca - Ritratto di Signora. Ingeborg Bachmann secondo Valeria Viganò

Domenica 7 ottobre 11:00 Palco Biblioteca - Presentazione del libro "Rosie e gli scoiattoli di St. James" di e con Simonetta Agnello Hornby, George Hornby e l'illustratrice Mariolina Camilleri

Domenica 7 ottobre 12:00 Palco Biblioteca - La gioia di scrivere... a partire da Wislawa Szymborska. Incontro con Vivian Lamarque e Franco Marcoaldi. Modera Sara De Simone

Domenica 7 ottobre 14:00 Palco Biblioteca - Come nasce Orlando. Incontro con Nadia Fusini e Sara De Simone sul romanzo di Virgina Woolf. Letture di Ilenia Caleo

Sono previsti inoltre incontri per le bambine e i bambini, laboratori e esposizioni durante tutti i tre giorni di manifestazione. Per tutte le info e il programma completo vai al sito www.inquietefestival.it

