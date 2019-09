Internazionale a Ferrara. Dal 4 al 6 ottobre

Dal 2007 la rivista "Internazionale" organizza a Ferrara un festival di giornalismo in collaborazione con il comune di Ferrara, Arci Ferrara e Associazione IF. Tutti gli incontri sono gratuiti e gli spazi sono raggiungibili a piedi o in bicicletta. In questi anni sono intervenuti al festival giornalisti, scrittrici, fotografe e artisti provenienti da tutto il mondo, tra cui Angela Davis, Zerocalcare, Marjane Satrapi, Noam Chomsky, Arundhati Roy, David Remnick, Daria Bignardi, Alan Rusbridger, Jovanotti. Nei tre giorni del festival si può partecipare a workshop su copy editing, traduzione, fact checking, sceneggiatura, giornalismo, fotografia, fumetto.

Sono previsti laboratori gratuiti per bambini. "Mondovisioni" è una rassegna di documentari internazionali su attualità, diritti umani e informazione proiettati al cinema Boldini, spesso in anteprima per l’Italia, curata da CineAgenzia; Mondoascolti, una rassegna di audiocumentari che si svolge nelle sale del Castello estense.

Tags

Condividi questo articolo