Internet Festival, IX edizione

"Regole come limite e come possibilità espressiva, regole come muri che tracciano strade da percorrere, regole come bivio in un percorso evolutivo. In questo gioco le regole sono tutto”. Da questa premessa che ha a che fare con il rapporto complesso tra società e digitale, partono gli organizzatori della 9a edizione di INTERNET FESTIVAL-Forme di futuro, la mega manifestazione dedicata al mondo digitale, che si svolge a Pisa dal 10 al 13 ottobre.

Filo conduttore dei più di 200 di eventi in programma – distribuiti in 13 diverse location della città toscana - #LEREGOLEDELGIOCO: che capacità ha l’uomo del Terzo millennio di “scrivere le regole, di riscrivere le regole, di rispettare le regole, di violare le regole, di capire le regole. E di sapersi regolare, autoregolamentare e regolarizzare".

Insieme a giovani start upper, youtuber e artisti digitali, saranno decine gli esperti che giungeranno a Pisa da tutto il mondo: dal futurista e umanista Gerd Leonhard, inserito da Wired Magazine tra le 100 persone più influenti d’Europa, agli scrittori e saggisti Rudy Rucker e Bruce Sterling, il capo della comunicazione di Papa Francesco Lucio Adrián Ruiz, l’attore Elio Germano, l’esperta di dark web Carola Frediani, la influencer più anziana d’Italia Licia Fertz (89 anni e 65mila followers su Instagram), il vignettista e illustratore Makkox, lo chef Antonello Colonna, i comici e videomaker The Jackal, il direttore e regista de La Fura dels Baus, Pep Gatell.

Tra le 13 aree tematiche individuate, grande attenzione ai temi dell’ambiente e dei cambiamenti climatici, per interrogarsi su come il progresso del digitale possa contribuire a salvaguardare la natura. Legambiente sarà presente con un’installazione alle Logge dei Banchi: una grande bolla (18 metri per 4) dove è stato ricreato l’effetto “riscaldamento globale” che il pubblico potrà attraversare. Inoltre si discuterà di economia circolare, industria 4.0, e – a cura della Regione Toscana – della campagna di sensibilizzazione per liberare gli alimenti dalla plastica.

Protagonista anche Emergency con “Escape room”, dove i visitatori potranno intervenire per soccorrere virtualmente le vittime di un’esplosione in Afganistan. La Camera di Commercio di Pisa invece, propone, all’interno di una cupola geodetica, strumenti digitali per il cittadino e le imprese.

In primo piano anche i temi dell’informazione e della satira su internet, delle fake news, della privacy e della cybersecurity. Nel 2019 non mancherà l’angolo Booktuber, con le recensioni di libri e ebook sul mondo digitale, organizzato in collaborazione con The Pickwick Book.

Gli spazi musicali saranno animati dal concerto della band Tin Men & the Telephone, nota per fondere jazz acustico, elettronica e visual art, e dall’esibizione di Tony Allen, protagonista della musica africana contemporanea.

Bambine e bambini da 0 a 6 anni con le loro famiglie, partendo dal labirinto di Pac-Man, potranno giocare nell'area sperimentale “La curiosità come regola” nel Centro Congressi Le Benedettine di Pisa

Per il programma dettagliato dell’evento: IF2019

Internet Festival 2019, è promosso da Regione Toscana, Comune di Pisa, Registro.it e Istituto di Informatica e Telematica del Cnr, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore insieme a Camera di Commercio di Pisa, Provincia di Pisa e Associazione Festival della Scienza. La progettazione e l’organizzazione sono a cura di Fondazione Sistema Toscana. Il direttore del Festival è Claudio Giua. Project leader Adriana De Cesare (Fondazione Sistema Toscana). Anna Vaccarelli (IIT-CNR e di Registro .it) e Gianluigi Ferrari (Università di Pisa) coordinano rispettivamente il comitato esecutivo e scientifico. In Main Media Partnership con la Rai e in Media Partnership con Rai Cultura e TGR

