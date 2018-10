InvestingRoma 2018: torna il forum dedicato al risparmio, all’investimento e trading on line

Torna InvestingRoma, il forum gratuito dedicato al risparmio, all’investimento e trading on line organizzato da SoS Trader, società guidata da Pietro Di Lorenzo. L’appuntamento è fissato per venerdì 5 ottobre alle ore 8,45 presso il Centro Congressi Fontana di Trevi, Piazza della Pilotta, 4.

InvestingRoma si rivolge ai trader e agli investitori privati e professionali che vogliono incrementare il loro bagaglio di conoscenze finanziarie al fine di aumentare la loro familiarità con i mercati e i diversi strumenti di investimento. La lunga giornata dedicata alla formazione avrà un taglio teorico, pratico e operativo con l’obiettivo di consentire ai partecipanti di applicare le nozioni acquisite in forma analitica ai mercati finanziari. 50 relatori e 38 workshop saranno i protagonisti dell’agenda dei lavori nel corso della quale i partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi con trader professionisti e leader del settore su Azioni, Obbligazioni, Commodities, Criptovalute, Valute, Etf, Certificates e su argomenti di attualità finanziaria.

Occhi puntati sulla Sala Criptovalute, all’interno della quale i migliori esperti del settore mostreranno i rischi e le potenzialità delle cripto currency nel corso di 6 workshop di difficoltà crescente dedicati sia a chi si avvicina per la prima volta a questa moneta, sia a chi già investe su Bitcoin, Ripple, Ethereum, Dash, Litecoin etc.

Accanto ci saranno le sale:

• Trading, all’interno della quale i più famosi trader nazionali opereranno in real time a mercati aperti mostrando le tecniche che ogni giorno utilizzano sui mercati;

• Investing, dedicata agli approfondimenti su strumenti finanziari, scenari macro economici, trading system, tecniche di trading discrezionali, costruzioni di portafoglio, finanza comportamentale e metodologie di asset allocation e stock picking;

• Soldaini ed Educational2, dove si terranno focus di 60 minuti che avranno l’obiettivo di spiegare e approfondire le principali asset class.

• Primi passi, dedicata a chi si sta avvicinando la mondo del trading e vuole farlo in maniera consapevole.

Per questa edizione è stata ideata la Sala Marchionne - in omaggio al grande manager scomparso - dove sarà possibile approfondire ulteriormente le tecniche e le strategie di investimento e infine lo Speaker Desk che consentirà ai partecipanti di incontrare e confrontarsi one to one con i relatori preferiti.



“In questi ultimi 3 anni Investing è cresciuto in maniera esponenziale realizzando nel corso delle tappe del 2017 oltre 1600 presenze.” commenta Pietro Di Lorenzo, organizzatore di InvestingNapoli, InvestingRoma e InvestingTour e Amministratore Unico di SoS Trader, società che organizza gli eventi, che continua “Il nostro progetto continua ad attrarre investitori da tutta Italia e non solo. Stiamo alzando anno dopo anno il livello di qualità della nostra offerta formativa, lo testimoniano i prestigiosi nomi che intervengono in qualità di relatori e la presenza di importanti espositori nazionali e internazionali”.

Espositori internazionali dell’edizione saranno Societe Generale, Vontobel, Infinox, Leonteq, Deutsche Bank . Accanto a questi prestigiosi nomi confermano la loro presenza Unicredit, Banca IMI, ActivTrades, BNP Paribas, BINCK, mentre tra le new entry si distinguono Crypto 360, Banca Akros, Tickmill ed eToro. A questi si aggiungono oltre 33 prestigiosi partner.

Tutti i partecipanti al convegno riceveranno l’opportunità di aderire a una serie di promozioni e bonus, oltre che partecipare gratuitamente a Webinar e a sessioni didattiche on line che si terranno dopo l’evento.

Per iscriversi gratuitamente all’evento e visionare il programma basta collegarsi al sito web dedicato: www.investingroma.it.

