#Iorestoacasa con Fumbles e Mrs Spelling

Da martedì 24 marzo prendono il via due iniziative per superare questo periodo di isolamento dovuto alle misure di contenimento adottate dal nostro paese contro la diffusione del Covid-19. Due progetti totalmente gratuiti nati dalla creatività della JB Productions di Teresa Pascarelli per aiutare gli insegnanti nel loro lavoro, per sostenere le famiglie che si trovano per la prima volta a dover intrattenere i propri figli tutto il giorno restando in casa e per continuare a stimolare i bambini offrendo loro la possibilità di imparare divertendosi in compagnia dei loro beniamini televisivi: i Fumbles, le creature diventate note grazie alla serie televisiva Fumbleland! Mi è scappato un errore! in onda tutti i giorni su Rai Yoyo e anche su Dea Junior e sempre disponibile su Rai Play.

La prima iniziativa è il webinar gratuito proposto dall’Università IUL intitolato Mrs Spelling e i Fumbles! Gli errori che divertono e insegnano che si svolgerà dalle ore 16.00 alle 16.50 di martedì 24 marzo. Realizzato nell’ambito del corso di perfezionamento Discipline e lingue straniere in approccio integrato – CLIL, il seminario online sarà condotto proprio da Teresa Pascarelli, autrice e conduttrice della serie tv che racconta le avventure della simpatica maestra Mrs Spelling e della sua classe di bambini alle prese con i dispettosi esserini che spuntano dagli errori di ortografia della lingua inglese: i Fumbles appunto.

Esempio tutto italiano di edutainment (educational entertainment) la serie tv diventa così uno strumento utile per tutti i docenti delle scuole primarie che attraverso questo seminario potranno conoscere nuove e originali modalità per guidare i bambini nell’apprendimento dell’inglese e mettere in pratica in classe e a casa il “percorso Fumbles”, un programma ludico-didattico interdisciplinare composto da video, esercizi, canzoni, scenette da recitare, caccie al tesoro, Art&Craft ed esperienze di realtà virtuale.

Obiettivo del seminario è quello di fornire ai docenti delle primarie uno strumento di grande impatto sui bambini, capace di condurli a esercitare le competenze linguistiche propedeutiche all’acquisizione dei livelli Pre-A1 e A1 del QCER e di avvicinarli in modo giocoso al CLIL, l’insegnamento in lingua straniera di discipline non linguistiche.

Le iscrizioni online sono aperte sul sito della IUL. Dopo la compilazione del modulo di registrazione, gli utenti riceveranno conferma via email.

La seconda iniziativa, al via sempre il 24 marzo, consente invece a tutti i bambini di intraprendere fin dalle prime ore del mattino un vero e proprio percorso ludico didattico, totalmente gratuito, utilizzando semplicemente i canali social dei Fumbles ovvero Youtube, Facebook e Rai Play. Per più di 12 settimane, partendo da un post quotidiano sulla pagina Facebook Fumbles & Fumbleland, si verrà guidati alla fruizione di video e materiali scaricabili Fumbles utili per divertire e fissare nella memoria le nozioni di lingua inglese. Ogni giorno la JB Productions proporrà un’attività diversa da fare in casa: giochi, balli, esercizi didattici più o meno impegnativi, test, messaggi video dei Fumbles e di Mrs Spelling che coinvolgeranno bambini e genitori. Un’iniziativa oggi più che mai necessaria ma che risulterà utile anche dopo l’emergenza nazionale sanitaria. I genitori potranno seguire il programma quotidiano oppure consultarlo liberamente quando vogliono, avendo tutti i materiali comunque sempre a disposizione.

Tags

Condividi questo articolo