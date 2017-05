ITS Day - Competenze per l’Italia 4.0

Il 30 maggio al Miur l’evento “ITS Day - Competenze per l’Italia 4.0”

Apre il Sottosegretario Toccafondi

Presenti imprese, esperti, eccellenze degli istituti tecnici superiori

Un incontro con esperti e imprese, per analizzare prospettive e cambiamenti del mondo produttivo alla luce del nuovo Piano nazionale per l’Industria 4.0. Un’occasione per definire strategie ed obiettivi degli Istituti Tecnici Superiori, deputati a fornire le nuove competenze necessarie al mondo del lavoro che verrà.

Martedì 30 maggio, presso la Sala della Comunicazione del Miur, in viale Trastevere 76/a, si svolgerà la Conferenza nazionale “ITS Day – Competenze per l’Italia 4.0”, alla presenza del Sottosegretario Gabriele Toccafondi.

Profili altamente specializzati negli ambiti strategici prioritari per lo sviluppo economico del Paese. Definizione dei curricoli in sinergia con le imprese, per rispondere all’effettiva domanda di formazione.

Il 50% dei docenti proveniente dal mondo del lavoro. L’80% dei diplomati occupato entro 12 mesi. Questi i risultati sui quali il sistema ITS può impostare la sua azione futura.

Oltre al Sottosegretario interverranno sul tema Marco Leonardi, consigliere economico della Presidenza del Consiglio dei ministri, Giovanni Brugnoli, vice presidente di Confindustria, Riccardo Giovani, direttore delle politiche sindacali e del lavoro di Confartigianato. Nel corso della mattinata, verranno presentati alcun progetti innovativi a cura degli ITS.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito www.istruzione.it

Tags

Condividi questo articolo