Jazz in Italia: Lucio Dalla e Lelio Luttazzi

4 marzo 1943: nasce a Bologna Lucio Dalla.

Nell'anniversario della nascita riproponiamo un video nel quale il grande musicista improvvisa una lezione di musica jazz.



Siamo alla fine degli anni Sessanta: Lelio Luttazzi, musicista e conduttore di fortunate trasmissioni televisive dedicate al jazz, insieme ad un giovane Lucio Dalla, spiega, esemplificando, cos`è il jazz. Partendo dalla melodia della popolare canzone Parlami d’amore Mariù, introducono lo “swing”, ossia quella oscillazione della tensione ritmica e quel continuo gioco di accentuazioni, anticipi e ritardi che caratterizza il jazz.

Lucio Dalla racconta di aver cominciato come clarinettista jazz, per passare poi alla canzone. Esegue, quindi, il brano Start fellow in Alabama, accompagnato da Luttazzi al pianoforte.

L’unità si conclude con una performance di Luttazzi al pianoforte.

Tags

Condividi questo articolo