Job&Orienta 2018. Al centro i giovani, la scuola, il lavoro

Promosso da VeronaFiere e Regione Veneto, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il XXVIII Salone JOB&Orienta, che si inaugura giovedì 29 novembre a Verona, rappresenta un’occasione per tanti ragazzi che vogliono scegliere con consapevolezza il proprio percorso scolastico e insieme, come consuetudine, punta a rispondere alle aspirazioni e alle necessità dei giovani che dal mondo della scuola e dell’università si avviano ad affrontare la realtà lavorativa.

La proposta 2018 consiste in un ricco e articolato calendario di incontri con i rappresentanti delle eccellenze italiane e straniere del mondo dell’economia, della politica e dell’imprenditoria oltre a un’ampia area espositiva strutturata in due filoni tematici: “Istruzione ed educazione” e “Università, formazione e lavoro”. Convegni, workshop, laboratori interattivi, simulazioni concorrono a centrare l’obiettivo: fornire una valida occasione di aggiornamento e dibattito per addetti ai lavori e di informazione e confronto per il visitatore curioso.

Il successo dell’edizione 2017, che vanta più di 75 mila presenze, garantisce la qualità della formula: un’occasione di approfondimento, di aggiornamento e di scambio di buone pratiche tra Ministeri, Regioni, università, accademie, ITS, CFP, Aziende, Enti di Formazione e realtà che si occupano di orientamento, scuola, formazione e lavoro, rivolta a studenti, giovani, operatori e adulti.

Nel corso della tre giorni (29, 30 novembre e 1 dicembre) sono previsti anche momenti di spettacolo e di divertimento per favorire occasioni di aggregazione e di svago.

Rai Scuola sarà presente all’evento il 29 e 30 novembre: una troupe Rai riprenderà i momenti più significativi della manifestazione insieme ai ragazzi dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale Carlo Anti di Villafranca (Verona). In particolare, seguirà le attività degli studenti del Liceo Artistico Multimediale.

