Job&Orienta 2020, digital edition

Un'edizione tutta digitale quella di questo 2020 per Job&Orienta, la tre giorni dedicata all'orientamento e alla formazione al lavoro che si svolge dal 25 al 27 novembre, tradizionalmente ospitato dalla Fiera di Verona.

Un evento con una storia trentennale alle spalle, promosso da VeronaFiere e Regione del Veneto in collaborazione con Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che coniuga con una proposta ampia e articolata, i grandi temi dell'orientamento, della formazione scolastica e del lavoro delle nuove generazioni.

Questa "digital edition" di Job&Orienta nasce dall'esigenza di concentrarsi sul contesto cruciale nel quale si realizza, valorizzando la capacità di resilienza della scuola, anche in questa emergenza pandemica, il suo sforzo continuo di innovarsi e reinventarsi a vantaggio dei ragazzi, il suo continuare ad essere spazio formativo ed educativo imprescindibile.

Centrale il tema dell’orientamento: per i ragazzi e le famiglie JOB vuole essere un’opportunità per compiere al meglio le future scelte scolastiche e per muovere i primi passi verso il mondo del lavoro. Infatti quest'anno il titolo della manifestazione - “Orientamento: vaccino per l’occupazione” - rende esplicita la finalità che gli organizzatori si propongono: continuare ad essere strumento essenziale per garantire ai giovani le competenze per il loro ingresso nel mercato del lavoro, e un’occupazione di qualità.

Grande spazio anche a temi e progetti educativi come l’educazione finanziaria, l’educazione stradale, la sostenibilità.

Al calendario culturale della manifestazione, con un programma ancor più vario e articolato delle edizioni precedenti, si aggiungono le tante iniziative proposte direttamente dagli “espositori” tramite la loro vetrina virtuale: una mappa interattiva consente infatti una navigazione strutturata in percorsi tematici che riproduce quella dei padiglioni espositivi “fisici” della fiera di di Verona.

E poi, come nella tradizione di Job&Orienta, grandi eventi in streaming, seminari tematici, webinar formativi online per i docenti, eventi promossi dalle reti delle scuole – grandi protagoniste di questa edizione –, premiazione delle migliori storie di alternanza e delle esperienze di didattica innovativa, la Giornata nazionale dell’economia e l’Open Day nazionale virtuale per i ragazzi delle scuole medie, show cooking, hackathon digitali, gaming di progettazione di impresa formativa simulata, fino agli incontri con imprenditori e responsabili delle risorse umane.

Per registrare la propria partecipazione all'evento: https://job2020.wplat.it/

Per tutte le informazioni utili: https://www.joborienta.info/

