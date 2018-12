L’Accademia in Guerra. Una mostra 100 anni dopo il primo conflitto mondiale

Nell’anno che celebra il centenario dell’epilogo della Prima Guerra Mondiale, l’Accademia di Belle Arti di Roma propone un viaggio nella memoria per offrire un punto di vista inedito sugli anni della Grande Guerra. Attingendo al vasto patrimonio archivistico, l’istituzione romana ripercorre il periodo tra il 1915 e il 1918 attraverso le testimonianze di professori e allievi, tutti coinvolti, sia pure evidenziando posizioni ideologiche diverse, nel conflitto: Cambellotti, Sironi, Sartorio, Fratino, Costantini, Oppo. In mostra un corpus di opere d’arte insieme a documenti fotografici, cataloghi, registri e a un significativo carteggio dei soldati con l’Accademia. Un itinerario tra vicende belliche, memorie private e riflessioni sul valore dell’impegno civile di artisti e intellettuali, come quella di Cipriano Efisio Oppo che dalle trincee scrive: ”L’arte questa vasta libertà di respiro che è sempre stata la mia più cara passione sarà eternamente l’incitatrice più nobile alla difesa della civiltà.”

L'ACCADEMIA IN GUERRA. Artisti, docenti e studenti nel primo conflitto mondiale

Accademia di Belle Arti di Roma

fino al 6 dicembre 2018

Tags

Condividi questo articolo