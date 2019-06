La Biennale dei Licei Artistici vola a Mosca

Pechino, Seul, Parigi, Berlino e Barcellona. Ma anche Haifa, in Israele e Casablanca in Marocco. La seconda edizione della Biennale dei Licei Artistici, mostra-concorso indetta dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e organizzata dalla Rete Nazionale dei Licei Artistici, lancia un nuovo progetto, “ViaggiArte”, che coinvolge le scuole ad indirizzo artistico italiane e straniere.

Coordinato dal Liceo Artistico Statale di Roma “Enzo Rossi”, l’evento consiste in un’esposizione itinerante delle opere realizzate dagli studenti, selezionate da una giuria composta da esperti di chiara fama con il compito di premiare i lavori giudicati migliori tra le tante proposte pervenute.

Le 150 creazioni artistiche dell’ultima Biennale, che ha avuto come tema di ispirazione il Viaggio, sono state esposte nel maggio 2018 presso il WEGIL a Roma, dopo una tappa (giugno-luglio 2018) al Castello di Santa Severa prima e a Barcellona, Casa degli Italiani, poi (ottobre-novembre 2018). Il 13 giugno voleranno in Russia, ospitate in due sedi di grande prestigio: a Mosca presso il Museo di Arte Moderna e a San Pietroburgo (il 28 luglio) presso l’Accademia delle Belle Arti.

Nelle intenzioni degli ideatori "la Biennale deve diventare un appuntamento destinato a susseguirsi negli anni per dare un’opportunità di crescita e di realizzazione alla creatività dei ragazzi che studiano nei nostri Licei Artistici".

Le mostre sono sostenute grazie all'interessamento dell'Ambasciata Italiana a Mosca e degli Istituti Italiani di cultura di Mosca e San Pietroburgo.

