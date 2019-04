La campagna Clean Rome vince il Green Good Design Award

Si chiama Clean Rome la campagna di sensibilizzazione (senza fini di lucro) nata con l’obiettivo di stimolare romani e turisti, giovani e meno giovani, ad impegnarsi per diffondere, con l'esempio di comportamenti corretti e civili, una cultura di rispetto del decoro urbano della Capitale. Promossa da Aliantedizioni in collaborazione con studenti e insegnanti del Liceo romano Eugenio Montale, il progetto ha vinto il Green Good Design Award, un prestigioso riconoscimento, assegnato da The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design e da The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies di Dublino, che quest'anno premia la realizzazione di uno spot interpretato dai ragazzi nelle piazze più note della Città eterna. La clip mostra anche il nuovo logo, disegnato da Alessandro Loschiavo e Marco Paiani, che riproduce la mappa della città trasformata graficamente in una macchia da ripulire velocemente.

La campagna prevede anche il lancio periodico su Facebook e Instagram di brevi clip che hanno come protagonisti gli studenti maggiorenni del Liceo Montale, ripresi durante i minuti di ricreazione mentre danno suggerimenti o rimproverano con ironia cittadini e visitatori che non rispettano il decoro della città. Complimenti ragazzi!

Montaggio video: Salvatore Di Magro; testimonial Alessandro Botta, Annachiara Gravino, Giulia Lanzafame e Simone Fontana

