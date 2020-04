La Città della Scienza porta la #Scienzaacasa

Anche la Città della Scienza, il polo scientifico partenopeo, partecipa al sostegno della campagna ministeriale #iorestoacasa, con il lancio del servizio digitale #scienzaacasa, per offrire ai visitatori abituali, in particolare bambini e ragazzi, costretti a casa dall'emergenza virale, la possibilità di continuare sui social network le attività di apprendimento.

Per tutta la durata della chiusura scolastica Città della scienza consegnerà gratuitamente a casa dei suoi piccoli e grandi visitatori, attraverso il sito www.cittadellascienza.it e la pagina Facebook, pillole scientifiche realizzate degli esperti ed animatori scientifici di Città della Scienza (già fruibili on line) che approfondiscono temi legati alle ‘tecnologie’ della natura quali l’idrorepellenza, rintracciabile nelle foglie di alcune piante come il salvione e di uccelli come il gabbiano. Lo studio della struttura chimica di queste barriere naturali ha consentito infatti all’uomo di rendere impermeabili abiti, vetri, visiere e perfino fogli di carta assorbente.

Grande spazio anche alla fisica con esperimenti legati alla caduta di oggetti, per osservarne i comportamenti e comprendere anche il fenomeno della caduta verso la terra degli astronauti e delle stazioni spaziali. E ancora, una dimostrazione sull’inquinamento del mare per capire dove finisce il petrolio disperso in esso e come sia impossibile eliminarlo.

Trovate il link pillole di scienza #scienzaacasa qui: http://www.cittadellascienza.it/notizie/la-scienza-a-casa/



Nella sezione del sito La scienza vincerà, è disponibile un approfondimento scientifico sull’emergenza Coronavirus spiegato in modo ch possa essere comprensibile a tutti. Bit, la mascotte di Città della Scienza, ritorna in versione scienziato per combattere l’emergenza sanitaria e chiarire alcune importanti questioni sul Covid-19, la sua origine e la sua prevenzione.

Trovate il link La scienza vincerà qui: http://www.cittadellascienza.it/notizie/la-scienza-vincera/



Infine una galleria di disegni dal titolo Il Coronavirus visto dai bambini, realizzati dagli alunni della prima elementare, sezione B e D, della scuola Madonna Assunta di Bagnoli, che aiuta a capire come i più piccoli vivono questo momento di emergenza.

Trovate i disegni bambini scuola Madonna Assunta qui : https://www.youtube.com/watch?v=QnGWyuveJzU

Tags

Condividi questo articolo