La Costituzione nella scuola. Per una discussione sul suo insegnamento

Il 26 settembre 2019, presso la Sala Aldo Moro del Ministero dellUniversità, delI' Istruzione e della Ricerca, si è svolto il convegno dal titolo "La Costituzione nella scuola. Per una discussione sul suo insegnamento”, al quale hanno preso parte oltre al Sottosegretario al Miur Lucia Azzolina, membri dell’Associazione Italiana Costittuzionalisti, Giudici della Corte Costituzionale come Silvana Sciarra e docenti universitari esperti di comunicazione.

Al convegno si è partiti dal concetto che l’educazione delle nuove generazioni è un’officina nella quale esiste una contaminazione di saperi e di esperienze provenienti da diverse fonti e che i frutti più fecondi che l’educazione può raccogliere non sono opera di navigatori solitari: in tal senso si tenta di tracciare un’ ipotesi di percorsi laboratoriali per ogni età che abbiano come scopo primario l’acquisizione del concetto di Costituzione nella forma più lata.

Compito primario della scuola è quello di garantire alle nuove generazioni l’accesso a quella “società della conoscenza“ delineata dal Libro Bianco della Commissione Europea, che, non a caso, poneva tra gli obiettivi da raggiungere prioritariamente, la lotta all’emarginazione e allo sviluppo personale dei cittadini. E tale opportunità deve essere garantita a tutti i ragazzi, senza distinzione di genere, razza, censo, religione, come recita l’art. 3 della nostra Costituzione: compito primario del sistema scolastico, è quindi, la formazione integrale dell’ “uomo” e del “cittadino”.

Il riferimento alla Costituzione è al mandato che essa affida alla Repubblica e alla Scuola, un’Educazione civica, che dal prossimo anno diventerà insegnamento obbligatorio con un' ora alla settimana, e che metta al centro i diritti umani universali.

