La Notte Nazionale del Liceo Classico: il liceo Aristofane di Roma

Anche quest'anno, in media partnership con Rai Scuola e Rai Cultura e approvata ufficialmente dal Ministero dell'Istruzione, riparte una delle proposte più originali pensata per il mondo della scuola: la Notte Nazionale del Liceo Classico, che torna con la sua sesta edizione che si svolge in contemporanea in oltre 430 istituti in tutta Italia.

Spettacoli, recital, tenzoni, maratone di letture di poeti antichi e moderni; drammatizzazioni in italiano e in lingua straniera; esposizioni di arti plastiche e visive; concerti ed attività musicali e coreutiche; presentazioni di libri e incontri con gli autori; cortometraggi e cineforum … e molto altro ancora, tutto organizzato per dimostrare quanto la cultura classica sia sorprendentemente viva ed istruttiva per capire il nostro presente. Gli studi classici nutrono le menti dei giovani, favoriscono lo sviluppo del pensiero critico e le rendono pronte a reinterpretare la realtà, per sviluppare soluzioni innovative ed immaginare possibili scenari futuri .

Rai Cultura è andata al Liceo Classico Aristofane di Roma ed ha documentato alcune delle attività organizzate da studenti e docenti.

