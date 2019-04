"La pelle" di Tuymans in mostra a Venezia

Save The Date, il programma di RAI5 in onda il venerdì alle 23:00 che illustra la settimana culturale italiana, presenta la mostra La Pelle - Luc Tuymans a Venezia, Palazzo Grassi fino al 6 gennaio 2020. Ispirata al titolo del libro di Curzio Malaparte pubblicato nel 1949, l’esposizione è curata da Caroline Bourgeois in collaborazione con Luc Tuymans, artista belga nato nel 1948, di cui sono presentate oltre 80 opere, con una selezione di dipinti che vanno dal 1986 a oggi, provenienti dalla Collezione Pinault, da musei internazionali e collezioni private. I dipinti trattano temi del passato e della storia recente, ma anche soggetti quotidiani attraverso un repertorio di immagini provenienti dalla stampa, dalla televisione o dal web.

