La radio a scuola è uno strumento accattivante per approfondire e padroneggiare contenuti con un obiettivo molto chiaro, trasmettere e condividere con un pubblico vero, in situazioni autentiche dove la collaborazione, le competenze linguistiche e comunicative crescono e si sviluppano. Creare un contesto attivo e sostenibile nelle nostre scuole e nelle nostre classi, come ci illustra la docente Rosa Maria Caffio, utilizzando semplici strategie e strumenti è possibile con esiti sorprendenti anche dal punto di vista dell’inclusione, della motivazione e dello sviluppo della creatività.

Rosa Maria Caffio è intervenuta all'interno del VII meeting Docenti virtuali e Insegnanti 2.0

