Sotto la spinta di moti popolari, crolla il potere pontificio. Viene proclamata la Repubblica Romana e il mese successivo ne è affidata la guida a un triumvirato composto da Mazzini, Armellini e Saffi. La Repubblica Romana adotta, come bandiera, il tricolore. La politica di conciliazione del triumvirato, però, non riuscirà a impedire un intervento armato della Francia in soccorso del Papa, fuggito a Gaeta alla fine di Novembre 1848. La Repubblica Romana viene soppressa dai francesi il 3 luglio 1849.

