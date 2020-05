La Scuola in TV – Istruzione degli adulti: gli orari delle lezioni

Da lunedì 25 maggio prende il via “La Scuola in TV – Istruzione degli adulti”. La trasmissione andrà in onda su Rai Scuola (canale 146) dal lunedì al venerdì alle 11.00 e, in replica, alle 16.00 e alle 21.00. Un percorso didattico di 30 puntate organizzato su quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, storico-sociale e scientifico-tecnologico): 22 lezioni, una per ciascuna delle competenze previste dai percorsi di istruzione per gli adulti di primo livello, più altre 8 di approfondimento.

Le 30 puntate sono rivolte agli adulti iscritti ai CPIA che sono quasi 230mila, di cui più di 13mila i detenuti che studiano nelle sezioni carcerarie. In particolare, le lezioni sono destinate agli iscritti ai percorsi di primo livello.

A tenere le video-lezioni per gli adulti saranno docenti dei 130 CPIA presenti in Italia. Insegnanti che conoscono bene gli studenti e le loro necessità.

Ogni lezione sarà composta da 3 unità, accorpate insieme nella versione integrale (in onda sul canale tv di Rai Scuola e su Rai Play), ma disponibili singolarmente on line sui portali di Rai Scuola e Rai Cultura.

CLICCANDO QUI, IN FONDO ALLA PAGINA, TROVI TUTTE LE SINGOLE LEZIONI

Di seguito la programmazione delle lezioni in onda su Rai Scuola, canale 146, che verrà aggiornata quotidianamente:

VENERDI' 29 MAGGIO

Ore 11.00 e 16.00 e 21.00

Asse dei Linguaggi - Testi intorno a noi.

GIOVEDI' 28 MAGGIO

Ore 11.00 e 16.00 e 21.00

Asse Scientifico-tecnologico

MERCOLEDI' 27 MAGGIO

Ore 11.00 e 16.00 e 21.00

Asse Storico-sociale - Culture e storie

MARTEDI' 26 MAGGIO

Ore 11.00 e 16.00 e 21.00

Asse Matematico - Le frazioni

LUNEDI' 25 MAGGIO

Ore 11.00 e 16.00 e 21.00

Asse dei Linguaggi - Comunicazione e oralità

