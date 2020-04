La Scuola in TV: gli orari delle lezioni

Da venerdì 17 aprile 2020, Rai Scuola – che già dal 9 marzo ha raddoppiato le ore di programmazione, suddivise per materie – arricchisce la sua offerta didattica con le nuove lezioni di “La Scuola in Tv”, realizzate direttamente da docenti e insegnanti indicati dal Ministero dell’Istruzione. Saranno lezioni di 30 minuti, precedute da una breve introduzione utile per individuare l’ambito scolastico e la collocazione nel programma di studio.

Un primo elenco delle discipline individuate dal Ministero dell’Istruzione, con 30 docenti per un totale di oltre 110 lezioni, prevede: Italiano, Lingue e civiltà classiche, Filosofia, Scienze umane, Storia, Chimica e Biologia, Fisica, Matematica, Lingue straniere, Educazione fisica, Informatica, Scienze, Storia dell’arte, Scultura, Pittura, Moda, Grafica, Astronomia, Scienze della terra

Ogni lezione sarà composta da 3 unità, accorpate insieme nella versione integrale (in onda sul canale tv di Rai Scuola e su Rai Play), ma disponibili singolarmente on line sui portali di Rai Scuola e Rai Cultura.

Di seguito la programmazione delle lezioni in onda su Rai Scuola, canale 146, che verrà aggiornata quotidianamente:

VENERDI' 17 APRILE

- Alle ore 08.30+ 15.30 : Lezioni di tedesco - Studiare il tedesco.

- Alle ore 09.30 + 14.30 : Lezioni di Geografia astronomica - Le stelle.

- Alle ore 12.00 + 17.00 : Lezioni di Filosofia - Narrazioni filosofiche della peste.

LUNEDI' 20 APRILE

- Alle ore 09.30+ 14.30 : Lezioni di Matematica - Vettori nello spazio.

- Alle ore 11.00 + ore 16.00 : Lezioni di Geografia - La rappresentazione plano - altimetrica della Terra.

- Alle ore 13.00 + ore 18.00 : Laboratorio di Grafica - Introduzione alla grafica.





