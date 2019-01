La star Banksy arriva a Milano

Save The Date, il programma di RAI5 in onda il venerdì alle 23:00 che illustra la settimana culturale italiana, presenta la mostra A Visual Protest. The Art of Banksy, in corso al Mudec di Milano. Intervistati il curatore Gianni Mercurio e Butterfly, collezionista della Art News Collection.

