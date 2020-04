#LaFormazioneContinua, anche a distanza e piace alla Cultura

#LaFormazioneContinua, organizzata dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali in collaborazione con la Direzione Generale Educazione, ricerca e istituiti culturali (MiBACT), si è rivelato un successo. A meno di due mesi dal suo lancio, tanti i professionisti della cultura hanno aderito all’iniziativa. E' per questo che La Fondazione ha deciso di aumentare la disponibilità degli accessi online per gli utenti e si prepara a rilanciare l’offerta a partire dal mese di maggio, rafforzandola.

Oltre 2800 gli utenti che, a soli 9 giorni dal lancio, si sono iscritti alla piattaforma messa a disposizione dalla FSBAC. Tra loro, dipendenti del MiBACT e professionisti della cultura, operatori di associazioni ed enti locali, studiosi e studenti. Quattro i webinar erogati, ai quali hanno preso parte 400 persone ciascuno, mentre sono state più di 3500 le visualizzazioni delle undici “Classi aperte” condotte dai grandi protagonisti della cultura e del patrimonio. Tra queste, quella dedicata all’articolo 9 della Costituzione, è risultata prima nella classifica delle preferenze degli utenti.

Il 20 aprile è partito un nuovo ciclo di 22 webinar a cadenza quotidiana destinati al personale del ministero, che per far fronte alle richieste vede raddoppiati i posti a disposizione, da 100, come inizialmente previsto, a 200 partecipanti per ogni sessione. Il ciclo di webinar, che durerà fino al 20 maggio, tratterà grandi temi della gestione culturale: dalla comunicazione del patrimonio, agli aspetti giuridico amministrativi, dalla cura dei depositi fino ai temi più ampi della conservazione.

Inoltre, è in corso di attivazione, un modulo formativo riservato al personale MiBACT che opera nell’ambito dell’accoglienza, fruizione e vigilanza.

"I numeri dimostrano come da un’emergenza inaspettata possano nascere anche nuove opportunità. Grazie alla formazione a distanza si è riusciti non solo a mantenere viva l’offerta che veniva precedentemente organizzata in presenza, ma anche a raggiungere un pubblico nuovo e dislocato in diverse parti d’Italia, dalle grandi città ai piccoli centri più periferici. Anche per questo è stato deciso di incrementare, a partire dal prossimo mese di maggio, l’offerta di formazione a distanza anche su altri temi".

I quattro webinar già erogati online saranno resi disponibili anche in modalità on demand nella prima settimana di maggio, corredati da un set di documentazione utile, per garantire a tutti l’accesso ai contenuti curati dai grandi protagonisti della cultura e del patrimonio culturale.

Tutte le informazioni per l’iscrizione e la partecipazione ai programmi sono disponibili all’indirizzo: Fondazione Scuola Beni e Attività Culturali

Tutte le informazioni e le circolari per il personale MiBACT sono disponibili sul sito della Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali: www.dger.beniculturali.it

