Laini Taylor, Il sognatore

Il sognatore è il primo libro di una duologia fantasy scritta da Laini Taylor e pubblicata da Fazi nella traduzione di Donatella Rizzati. Racconta la storia di Lazlo Strange, orfano di guerra, cresciuto con i monaci in una sperduta abbazia. Da sempre il ragazzo coltiva la passione per Pianto, la città misteriosa di cui gli ha parlato un monaco e di cui ha studiato la lingua e i costumi. Quando Eril-Fane, il Massacratore degli Dei, organizza una spedizione verso questo luogo lontano, Lazlo lo prega di portarlo con sé. Tra gli altri partecipanti c’è Thion Nero, un alchimista disposto a tutto per fabbricare l’oro. Nella città si aggirano cinque ragazzi blu dotati di particolari poteri e i cui genitori sono stati uccisi nel corso della Carneficina; Sarai entra nei sogni degli altri. Nel sogno Sarai e Lazlo si incontrano e si amano, mentre intorno a loro infuria uno scontro all’ultimo sangue.

Abbiamo incontrato l'autrice in occasione di Più libri più liberi a Roma.

Laini Taylor è nata nel 1971 a Chico, in California. La chimera di Praga ha conquistato migliaia di lettori. Il sognatore è il primo capitolo della sua nuova duologia. Laini Taylor vive a Portland, in Oregon.

