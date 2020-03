#LaScuolaNonSiFerma. Ogni giorno una storia, raccontata al MIUR dai ragazzi italiani

Una rubrica quotidiana sui canali social del Ministero dell'Istruzione per raccontare e condividere tante storie che arrivano direttamente dai ragazzi, dai professori, dai maestri e dalle scuole del Paese. Vetrina principale è la pagina Facebook del MIUR. Per interagire è possibile utilizzare l’hashtag #LaScuolaNonSiFerma, su Instagram, postando storie e foto che alimenteranno questa narrazione corale. II Ministero ha anche predisposto un canale Telegram con, oltre ai racconti e alle esperienze, informazioni utili per la didattica a distanza.

Rai Scuola in questa pagina rilancerà le storie per contribuire a farle diventare patrimonio comune. Ogni giorno ne pubblicheremo una e la metteremo a disposizione del nostro pubblico sul sito e sui social media del canale.

Mercoledì 18 marzo 2020: https://www.facebook.com/watch/?v=824895691313582

