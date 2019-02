Le immagini di Thomas Struth e quel che si cela dietro la tecnologia avanzata

La mostra Thomas Struth. Nature & Politics, alla Fondazione MAST di Bologna. 25 immagini di grande formato, a cura di Urs Stahel, che documentano il lavoro che il fotografo tedesco ha svolto a partire dal 2007 nei siti industriali tecnologici e centri di ricerca di tutto il mondo. Laboratori di ricerca spaziale, impianti nucleari, sale operatorie, piattaforme di perforazione: luoghi solitamente inaccessibili, che si celano dietro la tecnologia avanzata. Su un versante tematico diverso, la videoinstallazione Read This Like Seeing It For The First Time (Leggilo come se lo vedessi per la prima volta) del 2003, in cui Struth rappresenta cinque lezioni di chitarra classica svolte da Frank Bungarten nell’Accademia musicale di Lucerna.

Tags

Condividi questo articolo