Le metamorfosi di un genio: Picasso a Milano

Save The Date, il programma di RAI5 in onda il venerdì alle 23:00 che illustra la settimana culturale italiana, ci presenta questa settimana la mostra Picasso Metamorfosi in corso a Palazzo Reale di Milano fino al 17/02/19. Abbiamo intervistato la curatrice Pascale Picard

