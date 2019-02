Le visioni ibride di Sandy Skoglund

Save The Date, il programma di RAI5 in onda il venerdì alle 23:00 che illustra la settimana culturale italiana, presenta la mostra dedicata alla fotografa e Installation Artist newyorkese Sandy Skoglund. Visioni Ibride, fino al 24 marzo al Centro Italiano per la Fotografia CAMERA di Torino. Oltre cento le opere tra fotografie e sculture, curate da Germano Celant, che testimoniano il lavoro dell’artista dagli esordi nei primi anni Settanta fino all’ancora inedita opera Winter, frutto di dieci anni di lavoro. Le immagini di Skoglund nascono sempre dalla costruzione di un set estremamente complesso, che l’artista poi fotografa: un percorso visuale e al tempo stesso istallativo, scultoreo e fotografico.

