Legambiente con la scuola: per un futuro sostenibile

Quanti e quali sono i progetti proposti da Legambiente alle scuole italiane, dalle Primarie ai Licei, per l’anno accademico che si sta per aprire? Moltissimi e tutti rivolti a bambini e ragazzi perché possano acquisire consapevolezza nei confronti delle tematiche ambientali ed impegnarsi nella promozione di stili di vita sostenibili all'interno della propria comunità (prima fra tutte la classe) e del proprio territorio.

“Scuola sostenibile” si chiama la formula ideata per gli studenti con la finalità di promuovere azioni di cittadinanza e partecipazione attiva attraverso lo strumento del volontariato (il termine per le adesioni scade il 21 dicembre 2018). Questo progetto prevede anche l’attivazione di percorsi scuola-lavoro per gli studenti delle scuole Secondarie di II grado. (Per informazioni: Volontariato e alternanza scuola-lavoro per la Scuola Sostenibile)

“Leggere per conoscere” con il Premio Nazionale Un libro per l’Ambiente, si chiama così il concorso di editoria per ragazzi a tema ambientale che vede impegnata una giuria composta da migliaia di studenti tra gli 8 e i 14 anni che devono leggere i volumi selezionati e determinare, con il proprio voto, i vincitori.

Centrato sul tema sempre più pressante della corretta gestione della risorsa acqua, Legambiente per l'anno scolastico 2018/19, promuove anche la campagna “Un mondo di gocce”, rivolta alle scuole Primarie e alle Secondarie di primo grado. Oltre a percorsi multimediali sul risparmio idrico ed il riciclo, i ragazzi diventano a loro volta divulgatori, appendendo poster a tema nei diversi ambienti della scuola, dalla mensa alla classe, alla biblioteca.

“Energicamente - Il futuro dell'energia inizia a scuola” è l'iniziativa di Estra e Legambiente rivolta alle scuole, che coinvolge bambini, ragazzi, insegnanti e famiglie sul tema dell'innovazione energetica e sensibilizza al consumo sostenibile nel rispetto dell'ambiente. Novità di quest’anno, la sezione dedicata alle ricette senza sprechi, per promuovere scelte energetiche innovative e consapevoli anche in cucina.

Infine, il 15 e 16 marzo 2019, appuntamento con la XXI edizione della campagna “Nontiscordardimé - Operazione scuole pulite 2019”. Pulizia delle aule, piantumazioni di piante e fiori nei cortili, ritinteggiature degli spazi comuni, murales e tutto ciò che serve per rendere le aule un luogo accogliente, pulito e allegro.

Per conoscere tutte le altre iniziative di Legambiente per le scuole: https://www.legambientescuolaformazione.it/

